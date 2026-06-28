28日夕方、岐阜県可児市のドラッグストアに車が突っ込み、店の前を歩いていた女性が死亡しました。事故があったのは可児市のゲンキー大森店の駐車場で、28日午後5時半過ぎ、「店の壁と車の間に女性が挟まれた」と119番通報がありました。56歳の公務員の女性が運転する乗用車が縁石を乗り越えて店の壁に突っ込み、買い物に来ていたとみられる放射線技師・山下梢さん(49)が巻き込まれて、およそ1時間半後に死亡が確認さ
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