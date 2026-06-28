モデルで歌手の千葉祐夕（ゆう、22）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。サッカーのユニホーム姿を投稿した。「最近の現場着は気が付いたらほとんどユニフォームこの日は#ブルーロック×#サッカー日本代表世界にひとつのエゴなユニだね〜」とつづり、日本代表の青いユニホーム姿を公開した。さらに「撮影終わりだから素敵なヘアスタイルで撮ってもらいました。甘めなヘアスタイルでユニ着るの初めてなんだけど、意外と