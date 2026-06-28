◇パ・リーグ日本ハム５―１西武（2026年6月28日ベルーナＤ）日本ハムが2連勝。貯金を今季最多の「9」に増やした。1点を追う5回2死満塁で、水谷が好投していた西武・先発の渡辺が投じた直球を右翼へ逆転の二塁打を放った。6回は吉田の左翼への適時打で1点、7回は奈良間の適時二塁打でさらに1点を追加した。先発の福島は6回100球を投げて4安打1失点で3勝目を挙げた。