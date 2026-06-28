◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 5-1 西武(28日、ベルーナドーム)初回に先制を許した日本ハムですが、打線が奮起し逆転勝利としました。この日の先発は福島蓮投手。初回は2アウトまで追い込むも、岸潤一郎選手とネビン選手の長打を浴び1点の先制を許します。援護したい打線は5回、対する先発・渡邉勇太朗投手をとらえ、ヒットや四球で2アウト満塁の好機をつかみます。ここで打席に向かった水谷瞬選手は逆転の2点タイムリー。1点リ