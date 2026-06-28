GS敗退の韓国代表PHOTO:Getty Images FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会はグループステージ全日程を終え、日本代表は1勝2分の無敗で決勝トーナメント進出を決めた。 【決勝トーナメント】全試合日程・対戦カード｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会 一方、韓国代表は48チーム制となって拡大された決勝トーナメントへの切符をつかめず、2大