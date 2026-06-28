女優・真木よう子（４３）の着物姿が、絶賛されている。真木は２８日までに自身のインスタグラムを更新。「着物」と記すと、着物姿の後ろ姿や、振り向きざまを収めたモノクロショットを添えた。この投稿にファンからは「妖艶」「見返り美人」「いつもと違う雰囲気で素敵」「きれいですドキッ！！」「お似合いです」「艶やかですね」「なんと奥ゆかしい」などの声が寄せられている。真木は２００８年１１月に元俳優の男性