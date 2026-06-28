◆パ・リーグ西武１―５日本ハム（２８日・ベルーナドーム）西武は日本ハムに逆転負けし２カード連続の負け越しとなった。初回２死二塁。カウント２―２からの５球目。ネビンが福島の高めの直球を中前にはじき返した。相手中堅手の吉田がダイビングキャッチを試みたが、グラブの先を打球が抜けて、先制の適時二塁打になった。先発した渡辺勇太朗投手は最速１５２キロの直球にカーブ、カットボール、スライダー、スプリット