2025年12月、長泉町の住宅で現金1800万円が奪われた強盗致傷事件で、警察は暴力団幹部の男を逮捕しました。この事件での逮捕者は10人目です。逮捕されたのは指定暴力団「山口組」の3次団体幹部の男（50）です。警察によりますと、暴力団幹部の男は2,025年12月、長泉町の住宅で80代の夫婦が縛られ現金が奪われた事件で、被害金およそ1800万円のうち150万円を受け取った疑いがもたれています。暴力団幹部の男は、2026年5月、犯行指示