◆パ・リーグ西武１―５日本ハム（２８日・ベルーナドーム ）日本ハムは首位・西武に２連勝し、貯金を今季最多の９とした。首位とのゲーム差を３に縮めた。先発の福島は、初回２死二塁、ネビンに中堅への適時二塁打で先制を許すも、その後は尻上がりに調子を上げ、６回１００球、４安打１失点で５月２８日の阪神戦（甲子園）以ることが出来ました。初回の失点はもったい来の３勝目を挙げた。「めちゃくちゃ状態が良かったわ