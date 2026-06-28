◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月28日ベルーナＤ）西武の大型右腕、成田晴風投手（20）はホロ苦い1軍デビューとなった。3点差を追う9回のマウンドに上がると清宮幸に中前打を許した後、進藤をカットボールで遊ゴロ併殺に仕留めた。ところが続く奈良間には151キロを左翼ポール際に運ばれ、プロ初失点した。青森・弘前工から2023年ドラフト4位で入団。渡辺久信の付けた背番号「41」を継承し、期待を背負ったが、