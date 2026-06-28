6回、本塁打を放ったヤクルトのサンタナ＝神宮ヤクルトがサヨナラ勝ち。2点を追う六回にサンタナのソロと古賀の適時打で同点とし、九回は2死満塁から古賀が再び適時打を放って試合を決めた。中日は0―1の六回に5長短打で3点を奪ったが、投手陣が踏ん張れなかった。