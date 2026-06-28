Ｗ杯の決勝トーナメント１回戦を前に、「占いインコ」として知られる那須どうぶつ王国（栃木県那須町）の「オリビア」が２８日、ブラジルと対戦する日本の勝利を予想した。オリビアはインコの仲間のヨウムで、２０１４年からスポーツイベントの勝敗占いで活躍している。Ｗ杯開幕までに１１０戦中５９戦を的中させ、的中率は５３・６％。今大会では、チュニジア戦の日本勝利を当てた。この日は用意された両国の国旗からオリビ