タレントの鈴木奈々（37）が28日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「今日の私服はUNIQLOのミニTだよー」と書き出した鈴木。短めの着丈で人気のTシャツを着用した姿をアップした。「UNIQLOのネイビーのＴシャツめちゃめちゃ可愛い！めっちゃお気に入り」とアピール。「今日5時起きだから眠い」と添えた。ファンからは「いつ見ても可愛らしい」「めちゃくちゃ可愛いしスタイルもめっちゃステキ」「好きすぎる