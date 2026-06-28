◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 5-1 西武(28日、ベルーナドーム)初回に先制した西武。中盤に逆転を許し、以降は日本ハム打線の勢いをしのぎ切れず、2カード連続の負け越しとなりました。この日の対する先発は日本ハム・福島蓮投手。初回には2アウトから岸潤一郎選手が2塁打で出塁すると、続くネビン選手のタイムリー2塁打で幸先良く先制に成功します。しかし5回には先発・渡邉勇太朗投手がつかまります。先頭からのヒットと四球で