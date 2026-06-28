プロサッカー選手で解説者の本田圭佑（41）が6月23日、Threadsを更新。自身の写真を投稿し大喜利大会を開催した。 【画像】平愛梨「本当に、行っちゃった‼︎‼︎」夫・長友佑都へ家族でエール 4男児の姿に「涙が出てきた」「何より一番心強いね」 「写真で一言」と投稿されたのは、派手な柄のTシャツを着用し、口を真一文字に結んだ本田の姿。ファンに大喜利のコメントを呼びかけた。