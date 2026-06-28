元モーニング娘。のテレビ東京・北川莉央アナウンサー(22)が28日、「テレ東音楽祭」に出演し、アナウンサーとしてテレビ地上波初出演を果たした。北川アナは「テレビ東京新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサーとしての地上波は今日が初めてなので、とても緊張しています」とあいさつ。モー娘と同じ、ハロー!プロジェクトに所属するJuice=Juiceを紹介した。北川アナは2019年に15期メンバーとしてグループに加入。透