猫があなたに「ベタ惚れ」しているサイン5選 1.頭や体をゴロゴロと擦り付けてくる 飼い主の足元や手に、自分の頭や顔、体をぐいぐいと擦り付けてくる行動です。 これは自分のニオイを大好きな飼い主に付けることで、「この人は私のもの」とアピールしている状態です。同時に、心を許してリラックスしている証拠でもあります。 2.喉を「ゴロゴロ」と鳴らす 撫でているときや近づいたときに、喉の奥か