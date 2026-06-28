タレント・真島なおみ(28)が27日、自身のインスタグラムを更新し、ロングの黒髪のメンテナンスをしたことを報告した。 【写真】心を揺さぶられる黒髪ロングギリギリのミニ丈にもドキッ ノースリーブのニットを着たショットを投稿。ゆるくウェーブした髪は腰に届きそうなほどの長さだ。「触りたくなったー？」とちょっぴり挑発的にコメント。「久しぶりに美容室へトリートメントと毛先カッ