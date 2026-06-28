PERSONZ、3rd ALBUM「NO MORE TEARS」ジャケ写 PERSONZが28日、テレビ東京系列で生放送中の音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』に出演。代表曲「DEAR FRIENDS」を歌唱しSNSで反響を集めた。【動画】PERSONZ「Dear Friends」Official Music Video1989年に浅野温子主演のTBS系テレビドラマ『ママハハ・ブギ』の主題歌に起用され大ヒットとなった不朽の名曲「DEAR FRIENDS」を熱唱。ネット上には「JILLさん今もカッコいい