◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト４Ｘ―３中日（２８日・神宮）中日はサヨナラ負けで、借金１８に後退した。同点の９回に４番手の藤嶋健人投手が決勝点を献上。先頭の石井の左中間二塁打からピンチを招き、最後は２死満塁で古賀に適時打を浴びた。一時は２点のリードを奪った。６回１死二、三塁で細川が逆転の２点二塁打。石川昂も適時二塁打を放って優位に立ったが、直後に先発の金丸が捕まった。サンタナのソロと古賀の適時打