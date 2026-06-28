5人組グループ・SUPER EIGHTが、28日生放送の『テレ東音楽祭 2026夏』に出演し、6月20日に死去した歌手で俳優の美輪明宏さん（享年91歳）を追悼した。【写真】紅白リハで熱唱した美輪明宏さんメンバーの村上信五、丸山隆平、安田章大は、同局系『ありえへん∞世界』で共演。パフォーマンス後に、メンバーを代表して村上が「この場をお借りして、心よりご冥福をお祈り申し上げたいと思います」と偲んだ。美輪さんは、長崎県出