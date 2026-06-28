◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月28日ベルーナD）西武先発・渡辺勇太朗は6回88球を投げ6安打3失点。5月12日ソフトバンク戦から6試合連続のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）こそ達成したが、2点のリードを許して降板。4回までは2安打無失点。しかし1点リードの5回、2死満塁から水谷に右前へ逆転の2点適時打。6回にも2死二塁から吉田に左前適時打を許した。いずれも無死でのピンチから2死までこ