老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年末調整を済ませている人が医療費控除を受けるために確定申告が必要かどうかについて解説します。Q：年末調整を済ませていますが、医療費が60万円かかった場合は