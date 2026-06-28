NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作。天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第26回「信長を笑わせろ！」信長（小栗旬）は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束を翻し、労せずして四国を手中に収める。元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦しい立場に陥る。そんな中、信長