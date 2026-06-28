昨年をもって「モーニング娘。」を卒業し、今春にテレビ東京に入社した北川莉央アナウンサー（２２）が２８日、同局系で生放送された「テレ東音楽祭２０２６夏」（午後６時半）で新人アナとしてデビューした。北川アナは六本木のスタジオから中継を担当。古巣・ハロー！プロジェクトの１１人組グループ・Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅと並んでＣＭ前に登場。ＣＭ明けには「テレビ東京新人アナウンサーの北川莉央です。アナウンサ