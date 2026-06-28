よさこい祭りが近づくなか万全の体制で運営を行うため、競演場のスタッフが救命講習を受講しました。6月28日、県立大学の永国寺キャンパスで救命講習を受けたのはよさこい祭りで愛宕競演場を運営するスタッフ19人です。踊り子や観客によさこい祭りを安心して楽しんでもらえるよう企画されたもので、スタッフは県立大学の学生で構成される「応急救護学生チームLIFE」から心臓マッサージやAEDの使い方などを教わった後、