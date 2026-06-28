お笑いタレント・有吉弘行（52）が28日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。20日に老衰のため91歳で死去した歌手で俳優・美輪明宏（みわ・あきひろ本名丸山明宏＝まるやま・あきひろ）さんを追悼した。有吉は「美輪さんがお亡くなりになりました。91歳…凄いよね、本当に。凄い方だったでしょう」とコメント。また「差別と戦っていたという逸話は散々聞いていますし。晩年はちょっと