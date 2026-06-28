元乃木坂46で女優の白石麻衣（33）が28日に自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Paris」と書き出した白石。パリでの装いをアップした。美脚が際立つショートボトムス姿を披露した。ファンからは「まいやん様」「可愛すぎてえぐい」「ずっと天使」「まいやんスタイルも良すぎる」「心臓もちません」などのコメントが寄せられた。