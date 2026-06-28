２８日のフジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」では、人気企画「サビだけカラオケ」が開催され女優遠藤久美子（４８）が登場した。令和バラエティー登場に「おおーっ！」と歓声があがり、「平成のテレビ業界を席巻」と紹介された。「歌、ほんと得意じゃないんですけど、子供たちが苦手なものに直面した時にママも頑張ってたから自分もと思ってくれるかなと思って。すごく音痴です」と挑戦理由を語った。４か月の猛特訓を積んで