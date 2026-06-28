韓国の安圭伯国防相（右手前）とダブルスを組み、卓球をプレーする小泉防衛相（右奥）＝28日、ソウル（防衛省提供・共同）【ソウル共同】小泉進次郎防衛相と韓国の安圭伯国防相は28日の会談後に卓球をプレーした。両氏でダブルスを組み、日韓の学生のペアと打ち合った。小泉氏は終了後、記者団に日韓の防衛交流の進展になぞらえて「われわれのラリーは信頼関係を強固にしながら、これからも続く」と語った。安氏は卓球の愛好家と