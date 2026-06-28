女優・浜木綿子が２８日、老衰のため２０日に亡くなった歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）を追悼し、コメントした。浜と美輪さんは近所に住んでおり、交流があった。「愛のある方でした。ご近所同士で美容院が一緒で、私がシャンプーをしてもらっていると、近づいて来られて『先に終わったから失礼するわね』と声をかけてくださいました。歌手としての神々しいお姿とは違って、『同い年よね』などととても気さくな方でした