◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２８日・ＳＧＬ）巨人は、湯浅大内野手、岡田悠希外野手の適時打で７回に３点をあげた。３―０の７回。この回からマウンドに上がった阪神の岩貞を攻め立てた。１死から７番・郡が中前適時打で出塁。８番・中田も右前打を放つと、郡は三塁へ進塁。続く９番・湯浅の打席で中田が二盗を決めて二、三塁とした後、湯浅が変化球を捉えて中前打を放ち、走者２人が生還した。３連打で２点を奪った。