◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２８日・横浜）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来、２か月ぶりとなる猛打賞を記録した。「７番・中堅」でスタメン出場。初回１死一、三塁で石田裕から先制の右前適時打を放つと、４回１死走者なしでは左中間二塁打をマークした。３打席目の６回２死走者なしでも左中間二塁打を記録し、６回までに３打数３安打となった。試合前時点で今月の打率は１