飼い主さんが車で帰宅すると、玄関先に座っているおばあちゃんとトイプードルさんのお姿が…。思った以上に尊すぎる光景が話題になっているのです。 思わず頬が緩んでしまう、ほっこり必至の光景は記事執筆時点で134万回を超えて表示されており、4.7万件のいいねが寄せられました。 【写真：車で帰宅したら、玄関先で『おばあちゃんと犬』が待っていて…あまりにも尊い『お出迎えの光景』】 車で帰宅→玄関先で犬と