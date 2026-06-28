5月に新潟市中央区で、車のボンネットに男性を乗せたまま走行し振り落としたとして、殺人未遂の疑いで19歳の男が逮捕されました。 6月28日に殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の19歳の男です。警察によりますと男は5月7日午前5時すぎ、新潟市中央区弁天1丁目の路上でセダンタイプの乗用車を走らせ、ボンネットに乗っていた50代男性を振り落として殺害しようとした疑いが持たれています。男と50代男性は知人関係