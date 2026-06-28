「大賞の『もしも君の町がガザだったら』では、長年にわたりパレスチナに関わってきた作者が、現地の悲惨な状況に触れ、『もしも私たちがパレスチナで暮らしていたら』と想像するように促します。そして、パレスチナとイスラエルがなぜ現状に至ったのか、そこに日本を含む世界がどう関わってきたのか、さまざまな角度から解説しています。【写真】イギリスに留学中、親しくなった男性とカフェで過ごす佳子さまこの本を読み、『も