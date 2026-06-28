シンガー・ソングライターの森高千里（57）が28日放送の「テレ東音楽祭」に出演。変わらぬビジュアルと歌声に驚きの声が上がった。森高はトレードマークのミニスカートにブーツ姿で登場し、1993年発売の「渡良瀬橋」、1992年発売の「私がオバさんになっても」を歌唱。ネットでは「これで57歳とか奇跡やろ」「57歳の歌声じゃないな」「いつまでもお綺麗」「森高千里がいつまで経ってもオバさんにならず美しいという怪異」「森