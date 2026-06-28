ヨーロッパでは6月後半から記録的な高温となっています。一方、日本は昨年に比べて極端な高温の日は少なくなっています。ただ、この先梅雨明け以降は日本でも暑さが復活しそうです。ヨーロッパは記録的な高温6月後半は、ヨーロッパでは記録的な猛暑が続いており、27日はドイツを中心に、40℃前後まで気温が上がりました。ここ数日の気温を見てみると、24日にはパリ・オルリー空港で40.6℃、26日はフランクフルトで40.1℃など、危険