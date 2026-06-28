◆パ・リーグ西武―日本ハム（２８日・ベルーナドーム）西武の渡辺勇太朗投手は６回６安打３失点で今季５勝目はならなかった。最速１５２キロの直球にカーブ、カットボール、スライダー、スプリットを織り交ぜ４回まで無失点に抑えていたが、５回に水谷から右前２点適時打を浴び逆転を許した。１―２と１点をリードされた６回２死二塁には吉田に投じた初球のスプリットを左前に運ばれ３点目を奪われた。７回の守備から２