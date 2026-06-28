ＴＢＳ系「人生最高レストラン」が２７日に放送され、加藤浩次がＭＣを務めた。この日は、俳優の舘ひろしがゲスト出演。舘は１９８０年代に大ヒットした日本テレビ系ドラマ「あぶない刑事」のエピソードを披露。「あの…。『あぶない刑事』って。ほとんど台本を読んだことがないですよ。遊ぶのに忙しくて…」と苦笑した。加藤が「え？どういうことですか？台本を読まないとダメじゃないですか？」と驚くと、舘は「例えば…