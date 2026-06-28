28日、任期満了に伴う津南町長選の投開票が行われ、新人の前副町長の根津和博さん(63)が初当選を果たしました。 開票結果は前副町長の根津和博さん(63)が3149票、前町議の江村大輔さん(42)が1557票、元町議の大島知美さん(71)が502票で、根津さんが新人同士による三つどもえの戦いを制しました。津南町によりますと投票率は74.93％で、前回の選挙を3.67ポイント下回りました。 選挙戦では町所有のリゾート施設「ニ