第108回全国高校野球選手権（8月5日開幕・甲子園）への出場をかけた愛知大会が28日に開幕。岡崎レッドダイヤモンドスタジアムなどで1回戦16試合が行われた。昨春センバツに出場した至学館は27―0の5回コールドで猿投農林を下した。初回1死満塁で1番・服部航明が本塁打を放つなど、いきなり9得点。18安打に10四死球を絡めて27得点した。他には岡崎、高蔵寺、名古屋大谷などが2回戦に駒を進めた。