◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年6月28日ベルーナD）西武の頼れる4番打者は、日本ハム戦になるとさらに力強さを発揮する。初回2死二塁。ネビンは先発・福島の152キロの直球を鋭く捉え、先制の二塁打を中堅へと運んだ。無理に引っ張らないお手本のような打撃。「甘い球をセンターへはじき返すことができた。先取点を挙げることができて良かったよ」と笑顔で振り返った。来日2年目で確実性に磨きがかかる助っ人だが