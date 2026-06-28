【モデルプレス＝2026/06/28】TBSの野村彩也子アナウンサーが6月27日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿を公開した。【写真】父は野村萬斎 28歳TBSアナ「品のある美しさ」ノースリニット姿◆野村彩也子アナ、ノースリ姿公開野村アナは「After rain… 雨が多い毎日だけれど そんな雨も好きになったりする 雨上がりの静寂の中で呼吸するのも〇」とコメントし、写真を投稿。色とりどりの花と緑をバックに、肩口からウエストまで