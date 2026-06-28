【モデルプレス＝2026/06/28】俳優の杉浦太陽が6月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅での次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。【写真】辻ちゃん夫「カメラ目線完璧」自宅で手を叩く0歳次女◆杉浦太陽、自宅の夢空ちゃん公開杉浦は、ハート付きの笑顔と家の絵文字をつけ、自宅での夢空ちゃんの姿を公開。自身の横の床に座った夢空ちゃんが手を叩くような仕草をしており、その背中を支えている腕が写されている