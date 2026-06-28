インドの定番屋台フード「サモサ」は、スパイシーな餡をパリッとした皮で包んで揚げた一品で、やみつきになるおいしさ。実は餃子の皮を使えば、自宅でも手軽に本格的な味が楽しめます。今回は、外食気分を自宅で楽しめるサモサレシピを3つご紹介します。 ▼スパイスが本格的な「インド風サモサ」 カレー粉やターメリック、クミンを使ったスパイシーな餡が絶品。じゃがいもとひき肉の組み合わせで食べごたえも十分で、本場のサモ