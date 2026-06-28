◆パ・リーグオリックス５―２楽天（２８日・ほっともっと神戸）楽天・藤井聖投手が５回１失点の力投を見せたが、試合後に２軍降格が決まった。吉井理人監督は「彼の実力からしたらあんなものじゃない。１回抹消して２軍でやってもらおうかなと思います」と明かした。藤井は初回２死一、二塁のピンチを招くも、森を空振り三振に仕留めて５戦連続で失点していた“鬼門”を突破した。３回に１死一、二塁から中川に左前適時打