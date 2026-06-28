28日のボートレース住之江ヴィーナスシリーズ第7戦「第37回アクアクイーンカップ」5日目準優勝戦9Rで、住之江歴代最高配当飛び出した。レースは清水愛海の2コースから捲りに乗った小芦るり華が3コースから差して先行するも、続く2マークでキャビって失速。追走していた清水は避け切れず大きく流れ、消波装置に接触した。この間に6コースから差した山下奈緒（31＝大阪）が先頭に躍り出て、そのまま1着。地元水面でデビュー初の