元SKE48石田杏奈（30）が28日、インスタグラムを更新。第3子となる男児の出産を報告した。「ご報告です」と書き出すと、「予定より早い出産となりましたが、先日、無事に第3子の男の子を出産しました」と報告。「突然のことで私自身も驚きましたが、今は家族みんなで新しい命の誕生を喜びながら、ゆっくりと過ごしています」と続け、「まずは無事に生まれてきてくれたことに感謝の気持ちでいっぱい」とした。「出産までのことや当