TRACK15が、自身初となる大阪城音楽堂でのワンマンライブを11月1日に開催する。 （関連：TRACK15、重ねてきた日常を糧に紡ぐ未来“バンドの覚悟”が感動を呼んだ初のホールワンマン） 本情報は、本日6月28日にZepp Nambaで行われたツアー公演内にて発表されたもの。チケットは、本日20時よりオフィシャルファンクラブ最速抽選先行がスタート。公演概要およびチケットの詳細は、ファンクラブにて確認でき